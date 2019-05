Roma, dai margini alla conferma: pronto il rinnovo per El Shaarawy

La dirigenza giallorossa prepara il rinnovo ad El Shaarawy: a prescindere dall’allenatore

Una stagione importante, per Stephan El Shaarawy: undici gol, cinque assist e la chiamata di Mancini per la Nazionale. Ora, la Roma si gode un attaccante ritrovato ed è pronta a rinnovare il contratto.

Il Faraone ha un contratto in scadenza nel 2020 e per questo motivo è previsto un incontro per iniziare ufficialmente la trattiva del rinnovo. A prescindere da chi sarà alla guida dei giallorossi nella prossima stagione,una cosa è certa: la conferma di El Shaarawy.