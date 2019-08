Roma, prosegue la caccia all’attaccante: sondaggio per Falcao

Nome nuovo nel mercato della Roma, ancora alla ricerca del bomber. Nel mirino c’è Radamel Falcao: le ultimissime

L’Inter è in pressing su Edin Dzeko. La Roma non vuole privarsi del suo centravanti ma manca ancora un mese alla fine del mercato e tutto può succedere. Per questo Petrachi nelle ultime ore avrebbe effettuato un sondaggio per Radamel Falcao.

Secondo Il Corriere dello Sport, Petrachi la scorsa settimana è stato a Montecarlo per sondare il terreno con il giocatore, capitano e centravanti del Monaco.