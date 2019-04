Roma, proseguono i contatti per Conte: l’ostacolo è l’ingaggio del tecnico

La Roma sta valutando i nomi per il post-Ranieri: il sogno per la panchina è Conte, resta da trovare l’accordo sull’ingaggio

Nonostante l’ottimo impatto sulla panchina della Roma, Claudio Ranieri, a giugno, lascerà la capitale. Diversi sono i nomi sondati da Pallotta per la sostituzione del tecnico romano, ma il sogno dell’intera società giallorossa ha un solo nome: Antonio Conte. L’ex tecnico della Juventus è alla ricerca di una squadra per la prossima stagione e non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare ad allenare in Italia.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la Roma sta continuando a portare avanti i contatti con Antonio Conte, identificato come l’uomo da cui ripartire, dopo gli alti e bassi di questa stagione. Il principale ostacolo per il buon esito della trattativa è rappresentato dall’alto ingaggio richiesto dal leccese. La volontà dei giallorossi resta comunque quella di trovare un accordo.

Rimane solo da capire se Pallotta sia disposto a fare un sacrificio economico per assicurarsi uno dei migliori tecnici in circolazione. Su Conte è forte anche l’interesse dell’Inter, dato che i nerazzurri sono alla ricerca del post-Spalletti.