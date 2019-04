Roma, Ranieri boccia Under alla prima da titolare: sostituito dopo 45′

Under non convince Ranieri: il turco sostituito dopo il primo tempo di Inter-Roma. Il motivo della bocciatura

Cengiz Under ha ottenuto una maglia da titolare in Inter-Roma: il turco ha ricoperto il ruolo di esterno offensivo destro con l’esclusione a sorpresa di Nicolò Zaniolo. Claudio Ranieri ha più volte ammesso che il talentino della Nazionale si sacrificasse molto sulla fascia, nonostante non fosse il suo ruolo. Il tecnico ha quindi scelto di tenerlo in panchina per schierare un giocatore con caratteristiche più adatte a ricoprire la fascia.

Under ha però sprecato la chance concessagli da Ranieri. Il giocatore è apparso troppo timido, facendo innervosire il proprio allenatore. Dopo il primo tempo, chiuso in vantaggio grazie alla magia di El Shaarawy, il tecnico giallorosso ha scelto di inserire Zaniolo a discapito del turco. Si tratta di una bocciatura pesante ma motivata: il numero 17 evidentemente deve ancora ritrovare la continuità in termini di prestazioni, andata perduta a causa dell’infortunio.