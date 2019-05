Roma, Ranieri dopo il pareggio contro il Sassuolo fissa il “piano B” della stagione giallorossa: ecco qual è

Se prima di ieri le speranze della Roma di approdare in Champions League erano contenute, dopo il pareggio contro il Sassuolo si sono ridotte al lumicino. Tanto da poter svanire già oggi, con 90′ d’anticipo, a seconda dei risultati delle dirette rivali per l’Europa. Un epilogo, a dire il vero, in linea con la stagione al di sotto delle aspettative dei giallorossi, mai davvero competitivi per i vertici della Serie A.

Un ruolino di marcia troppo altalenante, così, ha di fatto tagliato fuori la Roma da una corsa al quarto posto comunque accessibile, dato il ritmo tenuto dalle pretendenti. E così anche Ranieri, nella conferenza stampa post-gara di ieri sera, è stato costretto ad alzare bandiera bianca: «Ma non dobbiamo farci sfuggire l’Europa League, un traguardo allo stesso modo importante».