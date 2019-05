Roma, Ranieri: «Ogni tifoso si sente De Rossi. Totti? Deve crescere»

Ranieri si prepara all’addio di De Rossi alla Roma. Ecco le sue parole sul capitano e sul percorso di Totti da dirigente

Nell’intervista pubblicata dal sito ufficiale della Roma, Claudio Ranieri ha commentato l’addio di De Rossi:«Ogni tifoso si è identificato in lui, per quella voglia che ha, per lo spirito combattivo».

Ranieri ha parlato anche del futuro di Totti:«Giocare a calcio e fare il dirigente non sono la stessa cosa. Francesco sa cosa vuol fare, ma la crescita è graduale, non si nasce imparati».