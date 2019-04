Un’altra debacle nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina potrebbe far meditare Claudio Ranieri dopo nemmeno un mese di lasciare la panchina della Roma

La sonora batosta subita in casa contro il Napoli è l’ennessimo scossone di una stagione che, in casa Roma, comincia a mettersi davvero molto male. L’esonero di Eusebio Di Francesco e l’addio del direttore sportivo Monchi (tornato a Siviglia) non hanno risollevato le sorti di una squadra disunita ed ormai allo sbaraglio. Intervistato ieri subito dopo la fine della partita il tecnico Claudio Ranieri, che ha il compito di traghettatore i giallorossi fino a fine stagione, non si è mostrato pentito della decisione di tornare nella Capitale («Come faccio a pentirmi di aver accettato la Roma? Mai, ma ci dobbiamo isolare. Mi auguro che le partite ci facciano da allenamento»), ma qualcosa – scrive oggi il Corriere dello Sport – potrebbe cambiare già dopo il turno infrasettimanale di mercoledì.

In caso di nuova fragorosa debacle giallorossa, infatti, Ranieri potrebbe clamorosamente decidere di abbandonare dopo nemmeno un mese la panchina. Un atto di responsabilità, secondo le indiscrezioni, che servirebbe a mettere tutti i giocatori di fronte alle proprie responsabilità: come già accenato più volte, infatti, l’allenatore testaccino imputa proprio ai calciatori attualmente in rosa la maggior parte delle colpe di un’annata sin qui molto deludente. Una eventuale sconfitta con la Fiorentina dunque potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola: si cercherebbe a quel punto un nuovo traghettatore per le ultime gare di campionato, con l’accesso alla prossima Champions League che diventa sempre più complicato (Lazio e Atalanta sono ormai davanti). Per la prossima stagione è già partita invece la ricerca ad un tecnico di rango: Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo e Maurizio Sarri sono i nomi sul taccuino, ma prende corpo anche l’ipotesi Gennaro Gattuso, che potrebbe salutare il Milan a maggio.