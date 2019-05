Roma, che rendimento con Ranieri: ma non basta per la Champions

Claudio Ranieri protagonista del miglior rendimento stagionale della Roma: ma non è bastato per il quarto posto. Ma forse…

Ranieri è stato chiamato a sostituire Di Francesco per puntare alla qualificazione in Champions League. Ma l’obiettivo della Roma potrebbe essere sfumato sul fotofinish. Non è bastata a Ranieri la miglior striscia positiva stagionale per consolidare il quarto posto: i giallorossi sono infatti imbattuti nelle ultime 8 giornate di campionato (4 vittorie e 4 pareggi).

Sedici punti nelle ultime otto e un quarto piazzamento che dista ben 3 punti: la Roma (63) dovrà scavalcare due fra Milan (65), Inter (66) e Atalanta (66). Le speranze sono le ultime a morire: all’ultima giornata servirà un’impresa o, meglio, un miracolo.