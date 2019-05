Roma, Ranieri e il rammarico Schick: «Non è ancora maturo»

Ranieri ha creduto molto in Schick sin dal suo arrivo sulla panchina della Roma. Il rammarico del tecnico per la deludente stagione del ceco

Claudio Ranieri non aveva avuto paura di sbilanciarsi su Patrik Schick. Dai complimenti, appena arrivato alla Roma, fino alle chance concessegli in coppia con Dzeko e anche in solitario.

Ecco le parole dell’allenatore:«Mi dispiace per Schick, è un grandissimo giocatore, ma ci sono giocatori che a 19 anni sono già maturati e altri no. Spero che possa rimanere a Roma e far vedere che non mi ero sbagliato sul suo conto».