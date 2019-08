Roma-Real Madrid, Florenzi esce e Dzeko diventa capitano

Ad inizio primo tempo Fonseca richiama Florenzi in panchina: il capitano giallorosso fa indossare la fascia a Dzeko

L’uomo della serata è lui, Edin Dzeko che potrebbe giocare contro il Real Madrid la sua ultima partita all’Olimpico. Il bosniaco da settimane ha un accordo totale con l’Inter e aspetta solo che il club giallorosso trovi la quadra con i nerazzurri.

Fonseca non ha intenzione di rinunciare al suo centravanti e continua a reputarlo un uomo fondamentale per il suo progetto, come dimostra la titolarità di questa sera. Non solo, dopo che Alessandro Florenzi è uscito (da quest’anno capitano della squadra) la fascia è passata proprio al braccio del bosniaco.