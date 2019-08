La Roma accoglie il Real Madrid allo Stadio Olimpico per la sfida valida per la Mabel Green Cup: le scelte di Fonseca

La Roma si prepara a fronteggiare il Real Madrid in occasione dell’amichevole valida per la Mabel Green Cup. Sorprese in arrivo da ambedue le formazioni.

Tra i giallorossi c’è Dzeko dal primo minuto, con una mediana tutta italiana targata Cristante–Pellegrini e Zaniolo dietro la punta. Il Real stupisce con uno schieramento a tre in difesa. Tandem Hazard-Benzema per i Blancos.

Roma-Real Madrid: diretta live

Fischio d’inizio alle 20:00

Roma-Real Madrid: risultato e tabellino

ROMA: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Perotti; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Santon, Spinazzola, Diawara, Kluivert, Schick, Defrel, Antonucci. All. Fonseca.

REAL MADRID: Courtois; Nacho, Varane, Eder Militão; Carvajal, Casemiro, Valverde, Modric, Marcelo; Hazard, Benzema. A disp.: Navas, Fuidias, Eder Militão, Odriozola, Casemiro, Valverde, Isco, Jovic, Bale, Vinicius. All. Zidane.

Roma-Real Madrid: formazioni ufficiali

