Roma, retroscena Guardiola: fu vicino alla panchina dei giallorossi 

L’attuale allenatore del Manchester City, Guardiola, fu vicino alla panchina dei giallorossi: ecco il retroscena

Nel primo anno dell’era americana di Pallotta, Guardiola fu vicino ad allenare i giallorossi. Franco Baldini si recò infatti a Barcellona per convincerlo, ma l’allora tecnico dei blaugrana indicò Luis Enrique per allenare la Roma.

E così avvenne. L’avventura dello spagnolo non fu delle migliori e anzi, la Roma non parteciperò alle Coppe per l’anno successivo e raccolse solo 56 punti posizionatosi al settimo posto. A rivelare il curioso retroscena è SkySport.