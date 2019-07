Roma: i rinnovi di Zaniolo ed El Shaarawy sono in stand by, Pau Lopez ad un passo

I rinnovi di Stephan El Shaarawy e Nicolò Zaniolo sono bloccati: intanto si avvicina a grandi passi l’arrivo del portiere Pau Lopez

C’è molto lavoro da fare per il neo ds Gianluca Petrachi a Roma. Il ds giallorosso si deve dividere tra accontentare le richieste sul mercato di Fonseca e sistemare i rinnovi di alcuni giocatori giallorossi. Tra questi El Shaarawy e Zaniolo. Le offerte, come spiega la Gazzetta dello Sport, non tardano ad arrivare e la Roma preferirebbe farli rinnovare entrambi per avere maggiore margine di trattativa in caso di cessione.

Le parti sono sempre ferme sulle proprie posizioni: un fisso di 2 milioni più bonus la ri chiesta di Zaniolo, una base di 1,3 più bonus (per arrivare a 2) l’offerta del club. Che avrà da fare anche con il Faraone la cui richiesta balla intorno ai 4 milioni contro un’offerta di 2,7 più bonus. Insomma, c’è distanza e non sarà facile colmarla. Una buona notizia c’è: come riferito dai media spagnoli, il portiere Paul Lopez sarebbe vicinissimo alla Roma.