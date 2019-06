Roma, chi è Sam Lammers: il nome nuovo per l’attacco giallorosso

Duello Roma-Sampdoria per l’attaccante del PSV Sam Lammers. Ecco la scheda del talento olandese classe 1997

La Roma punta Sam Lammers. Attaccante classe 1997 di proprietà del PSV ma nell’ultima stagione in prestito all’Heerenveen con cui ha siglato 16 reti in 31 presenze. Il calciatore olandese è un centravanti bravo sottoporta e nell’area di rigore. Anche con le selezioni giovanili dell’Olanda si è distinto per la capacità di trovare la via del gol con facilità: ben 13 le realizzazioni in 30 presenze (dall’U19 all’U21).

Lammers è corteggiato anche dalla Sampdoria . I blucerchiati erano stati vicini a chiudere per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. L’asta sul calciatore ha convinto il PSV ad aumentare il prezzo del cartellino.