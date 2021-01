Allo stadio Olimpico il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Sampdoria cade all’Olimpico di Roma. A decidere la sfida è il gol Edin Dzeko al 72′ del secondo tempo.

Sintesi Roma Sampdoria 1-0 MOVIOLA

1′ Inizio primo tempo – Comincia la sfida dell’Olimpico!

6′ La Roma reclama un rigore – Tonelli spinge Mkhitaryan in area, ma secondo arbitro e VAR non sussistono gli estremi per assegnare il tiro dagli undici metri

8′ Ammonito Smalling – Il difensore della Roma entra in maniera dura su Verre

14′ Tiro di Pellegrini – Il centrocampista della Roma calcia dalla distanza, ma Audero gli dice no

17′ Ancora Pellegrini – Colpo di testa alto sul cross dalla sinistra di Mkhitaryan: pericolo scampato dalla Sampdoria

35′ Candreva ci prova dalla distanza – Tiro potente di Candreva, ma Pau Lopez devia la palla sopra la traversa

37′ Ammonito Yoshida – Fallo tattico su Mkhitaryan, giallo sacrosanto per il giapponese

45′ Fine primo tempo – Termina senza recupero la prima frazione di gioco: squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0

46′ Inizio secondo tempo – Roma e Sampdoria danno inizio alla ripresa

51′ Dzeko di testa – Il bosniaco stacca sulla marcatura dei blucerchiati ma angola troppo la conclusione: palla fuori

55′ Ammonito Bruno Peres – L’esterno della Roma alza troppo la gamba e colpisce Candreva sul gomito

61′ Ammonito Augello – Il terzino della Sampdoria si allunga troppo il pallone e atterra Villar in scivolata, nel tentativo di recuperare la giocata

62′ Traversa di Smalling – Il centrale della Roma stacca di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pellegrini, Audero ringrazia il legno

63′ Ammonito Villar – Il centrocampista giallorosso stende Quagliarella

64′ Cambio per la Sampdoria – Fuori Verre, dentro Damsgaard

66′ Conclusione di Mancini – Botta potente ma centrale, nessun problema per Audero che blocca

67′ Ammonito Ekdal – Lo svedese ferma la ripartenza di Mkhitaryan. Era diffidato, salterà il match contro l’Inter

68′ Miracolo di Audero – Il portiere respinge d’istinto il colpo di testa di Dzeko, bravo a risolvere una caotica mischia in area di rigore

69′ Cambio per la Roma – Fuori Villar, dentro Cristante

72′ Gol di Dzeko – Il bosniaco anticipa Colley sul cross dalla destra di Karsdorp e batte Audero: Roma in vantaggio

74′ Ammonito Tonelli – Intervento duro su Dzeko da parte del difensore della Sampdoria, incapace di dosare la foga agonistica

80′ Cambio per la Sampdoria – Fuori Quagliarella, dentro La Gumina

81′ Ammonito Jankto – Eccessive le proteste del centrocampista ceco nei confronti dell’arbitro Chiffi

82′ Cambio per Sampdoria e Roma – Fuori Yoshida, dentro Leris. Fuori Pellegrini, dentro Carles Perez

87′ Cambio per la Roma – Fuori Dzeko, dentro Borja Mayoral

90’+4′ Fine partita – La Roma batte la Sampdoria per 1-0: decisiva la rete di Dzeko

Migliore in campo: Pellegrini (Roma) PAGELLE

Roma Sampdoria 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 72′ Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar (69′ Cristante), Bruno Peres; Mkhitaryan, Pellegrini (82′ Carles Perez); Dzeko (87′ Borja Mayoral). A disposizione: Boer, Farelli, Darboe, Diawara, Juan Jesus, Kumbulla, Podgoreanu, Providence. Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida (82′ Leris), Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre (64′ Damsgaard); Quagliarella (80′ La Gumina). A disposizione: Letica, Ravaglia, Askildsen, Bereszynski, Ramirez, Regini, Rocha, Adrien Silva. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Chiffi di Padova. Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Di Iorio di Verbanio-Cusio-Ossola. Quarto ufficiale: Sacchi di Macerata. VAR: Guida di Torre Annunziata. AVAR: Carbone di Empoli.

AMMONITI: Smalling, Yoshida, Bruno Peres, Augello, Villar, Ekdal, Tonelli, Jankto.