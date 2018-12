Roma, nulla da fare per Sanogo: l’ivoriano vola in Arabia Saudita

Monchi dovrà rinunciare all’ingaggio di Sekou Junior Sanogo dallo Young Boys. Il centrocampista volerà in Arabia Saudita

Sekou Junior Sanogo non vestirà la maglia della Roma. Il centrocampista classe 1989 cercato in queste ultime settimane da Monchi approderà infatti in Arabia Saudita. Il giocatore ha ceduto al corteggiamento dell’Al Ittihad e nelle prossime ore volerà a Gedda per firmare il contratto. Queste le parole del suo agente: «Posso dire ufficialmente che Sanogo non verrà alla Roma. La trattativa è saltata». I giallorossi dovranno quindi rinunciare all’ivoriano dello Young Boys e virare su altri obiettivi.