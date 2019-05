Roma, Santon: «Squadra giù di morale per De Rossi»

Ecco le parole di Santon alla vigilia di Sassuolo-Roma. Momento difficile per il club, che dirà addio a De Rossi

Davide Santon ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Roma. I giallorossi sperano nei tre punti, ma l’ambiente è scosso dalla notizia dell’addio di capitan De Rossi.

Ecco le sue parole a Roma TV:«Siamo un po’ giù moralmente, sappiamo chi sia De Rossi. Ci sono molto legato, è un grande amico e dobbiamo vincere le prossime due partite anche per lui, per dargli questa ultima soddisfazione sperando che le concorrenti facciano meno per arrivare in Champions League».