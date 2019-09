Roma Sassuolo: che cosa rischia Fonseca

Il Sassuolo ha diverse caratteristiche che possono mettere in difficoltà la Roma d Fonseca. I giallorossi dovranno coprire meglio il campo

Contro la Lazio, il 442 in non possesso della Roma di Fonseca ha faticato molto nel coprire il centro del campo. C’era tanto spazio tra mediana e difesa, con la Lazio che ha trovato parecchi spazi tra le linee.

Il Sassuolo di De Zerbi è una formazione assai propositiva, adotta rombo in cui gli spazi interni sono colmi di riferimenti. Di conseguenza, i giallorossi dovranno dimostrare una maggiore solidità difensiva. Una formazione tecnica come quella neroverde può far venire a galla i limiti della Roma.