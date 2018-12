Zaniolo, il primo gol in Serie A è un capolavoro! – VIDEO

Il giovane centrocampista della Roma ha stupito tutti con un gol meraviglioso valido per il 3-0 sul Sassuolo all’Olimpico

Che fosse un talento di grani prospettive si era intuito fin dalla sua clamorosa convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini, quando ancora il ragazzo non aveva collezionato alcun minuto in Serie A. Oggi Nicolò Zaniolo ha confermato queste aspettative siglando la sua prima marcatura con la Roma nel massimo campionato italiano, un vero e proprio gioiello balistico.

E pensare che questa estate doveva essere l’Inter a guadagnarci dalla trattativa di mercato che aveva portato Radja Nainggolan a Milano in cambio di Davide Santon e l’ex nerazzurro della Primavera. Adesso la situazione sembra essersi completamente ribaltata, con il Ninja temporaneamente sospeso per motivi disciplinari e il giallorosso che, lavorando sodo e in silenzio, sta conquistando la Capitale.

Quello di oggi è un gol che vale tanto non dal punto di vista del risultato di una gara ormai virtualmente chiusa. Dopo Federico Chiesa e Nicolò Barella, la Nazionale italiana può coccolarsi un altro giovane talento capace di prodezze come questa. Zaniolo è l’ultimo ragazzo da cui l’Italia deve ripartire per ritornare ai grandi livelli di un tempo.