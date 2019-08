Roma, scende Rugani e sale Lovren: il borsino dei difensori

La Roma pensa al futuro e alla difesa. Non c’è l’accordo con la Juve per Rugani: torna di moda Lovren del Liverpool

La Roma ha bisogno di un difensore centrale. La Juventus ha respinto la richiesta di prestito per Daniele Rugani: il difensore può andare via ma solo se genera una buona plusvalenza in bilancio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, crescono le possibilità di vedere Dejan Lovren in giallorosso. La Roma ha riallacciato i contatti con il Liverpool: la richiesta è sempre di 20 milioni di euro. Petrachi lavorerà per tornare sui 15 milioni precedenti (3 per il prestito e 12 per il riscatto).