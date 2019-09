Roma, Schick sull’addio: «Non ero felice, serviva un cambiamento»

Patrik Schick, attaccante della Roma in prestito al Lipsia, spiega i motivi che lo hanno portato a lasciare i giallorossi

Patrik Schick, in ritiro con la Repubblica Ceca, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo trasferimento dalla Roma al Lipsia. Ecco le sue parole.

«A Roma non mi sentivo completamente felice, quindi credo sia stata la mossa giusta. Non parlo di fuga, ma avevo bisogno di un cambiamento. E’ il passo giusto per la mia carriera. E’ difficile dire perché non è andata bene alla Roma».