Roma, se la Champions sfuma via al ridimensionamento col sacrificio di Zaniolo

Sarebbe Zaniolo il primo giocatore sacrificato se la Roma non dovesse centrare l’obiettivo Champions

Nonostante le rassicurazioni del padre, Igor Zaniolo potrebbe essere il sacrificato nella prossima sessione di calciomercato soprattutto se la Roma non dovesse centrare l’obiettivo Champions. Il club capitolino, secondo quanto pubblica l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrà necessità di liquidità per poter impostare una campagna acquisti sontuosa e rifondare una rosa che ha messo in evidenza molte pecche in questa stagione. Per Zaniolo non mancano le offerte e in estate potrebbe scatenarsi un’asta sanguinosa che potrebbe coinvolgere i top club italiani ed europei.

‘Il prezzo è Zaniolo’ è il titolo che campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo presagisce uno scenario di autentico ‘ridimensionamento’ della Roma qualora l’obiettivo Champions sfumasse. Proprio Zaniolo sarebbe il primo giocatore a finire sul mercato.

