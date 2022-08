Roma, Shomurodov e Vina salutano? Definito il futuro dei giallorossi

Come riportato dal Corriere dello Sport la Roma avrebbe deciso il futuro di Shomurodov e Vina: ecco dove giocheranno nei prossimi mesi

Edor Shomurodov e Matias Vina resteranno alla corte di Mourinho.

Salvo colpi di scena che non sembrano attesi, le trattative per le loro cessioni non appaiono così calde e proprio per questo motivo entrambi sembrano destinati alla permanenza a Roma almeno fino alla sessione di mercato invernale.