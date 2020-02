Roma, si lavora a Trigoria in vista del Bologna. Mkhitaryan in gruppo

Roma, proseguono i lavori a Trigoria per preparare la gara contro il Bologna. Lunghi lavori tattici, Mkhitaryan in gruppo

Proseguono i lavoro di Paulo Fonseca nel centro sportivo di Trigoria in attesa della gara contro il Bologna. Mancano appena due giorni e la Roma ha la necessità di preparare al meglio la delicata sfida dell’Olimpico.

Lunghi lavori tattici nella mattinata capitolina per l’avvicinamento al match. Il tecnico può ritenersi soddisfatto: Mkhitaryan è totalmente recuperato e quindi a tutti gli effetti disponibile. Gli infortunati Zaniolo e Zappacosta proseguono i lavori individuali, così come Diawara che ha scelto (in attesa di altri controlli) la terapia conservativa.