Roma, si piazzano gli esuberi della rosa. Il punto sul lavoro di Petrachi

Roma, rimangono tanti gli esuberi da dover piazzare. Petrachi a lavoro per dare respiro alle casse giallorosse: le situazioni in ballo

Gianluca Petrachi non lavora solamente al mercato in entrata della Roma ma anche in quello in uscita. Ci sono tanti giocatori da dover piazzare per far respirare le casse giallorosse. Gonalons piacere nuovamente il Spagna, al Villarreal. Karsdorp è appeso tra Psv e un ritorno al Feyenoord.

I giovani Coric e Bianda saranno mandati in prestito ma si deve discutere sul loro ingaggio, Schick continua ad avere gradimento in Germania, precisamente da Borussia Dortmund e Leverkusen. Olsen verso la Francia: piace al Montpellier. Difficile piazzare Nzonzi a 20-25 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.