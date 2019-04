Roma, sirene tedesche per Schick: ma che minusvalenza!

Schick verso l’addio. Il Lipsia su di lui: la Roma lo valuta 30 milioni

L’esperienza giallorossa di Patrik Schick non è stata sicuramente di quelle più memorabili. E ora, con una Roma da rifondare, è tra i nomi più probabili per fare cassa. Il rendimento dell’attaccante classe 96 è stato infatti troppo altalenante e la squadra capitolina ha bisogno più che mai di certezze.

Tuttavia, la Roma dovrà prepararsi ad una minusvalenza. Schick fu infatti prelevato dalla Sampdoria per l’esorbitante cifira di 42 milioni di euro e ora potrebbe essere un buon proposito riuscirlo a piazzare per 30 milioni. Le pretendenti non sembrano infatti mancare. Su di lui sembra essersi fiondato il Lipsia che chiede alla Roma una cessione a titolo definitivo.