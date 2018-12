La dirigenza del Southampton ha esonerato il tecnico Mark Hughes e Sousa, nel mirino della Roma, sarebbe uno dei candidati successori

Non solo la Roma avrebbe sondato il terreno con Paulo Sousa per un eventuale incarico da allenatore. I giallorossi, con Di Francesco in bilico dopo i risultati non all’altezza della rosa, avrebbero contattato il tecnico portoghese come eventuale sostituto in caso di esonero. Ma l’ex allenatore della Fiorentina è finito nel mirino del Southampton che in queste ultime ore ha esonerato Mark Hughes. Troppo pochi i nove punti in 14 partite e il penultimo posto in Premier League per una squadra che soltanto qualche anno fa giocava l’Europa League. Oltre a Sousa, sarebbero stati contattati Sam Allardyce, David Moyes, Nigel Pearson e anche Craig Shakespeare. In attesa di una decisione, la dirigenza dei Saints ha nel frattempo affidato la panchina al primo assistente Kelvin Davis