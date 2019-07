Spinazzola è pronto per cominciare la sua nuova avventura alla Roma. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Leonardo Spinazzola è pronto a dare tutto per la maglia della Roma.

Ecco le sue dichiarazioni in conferenza: «Ritiro? Il mister Fonseca ci ha già chiesto cosa vuole. A me piace tantissimo, il suo gioco è bello da vedere e da partecipare in tutti i ruoli. Ruolo? A sinistra mi trovo meglio, se c’è la necessità di giocare a destra mi metterò a disposizione».