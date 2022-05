Roma, Mou sulla fascia può contare su Spinazzola: l’uomo in più per Tirana

La Roma corre verso Tirana e con lei anche un Spinazzola ritrovato: può essere l’uomo in più della finale

La Roma si prepara e corre verso la finale di Tirana contro il Feyenoord. Poco più di una settimana per la gran finale di Conference League.

Insieme ai giallorossi corre anche Spinazzola. Dopo un anno dall’infortunio è tornato tra i titolari contro il Venezia e Mou può contare su una freccia in più nel suo arco per provare a portare a Roma la Coppa. Spinazzola l’uomo in più della Roma e alternativa a Zalewski. Lo scrive il Corriere dello Sport.