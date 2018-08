Risaputo il fatto che la Roma sia alla ricerca di un’ala, l’attaccante brasiliano ammicca al campionato italiano tramite un post su Instagram

Nonostante gli undici arrivi nel club della capitale, la Roma non si accontenta e punta ad acquistare un’ala come alternativa ambiziosa al giovane turco Under. Vari nomi presiedono nel taccuino di Monchi: A est sono seguiti Marlos a Promes, in “casa” Suso e Berardi, fino a Bailey. Tuttavia, grazie a Instagram, dal cilindro del DS spagnolo spunta il nome di Taison, ala dello Shakhtar Donetsk.

I tifosi più social, avranno sicuramente notato il post del classe 88′ con la didascalia “le cose belle accadono” con la relativa risposta di Juan Jesus “Vieni in Italia” e la risposta finale dell’ex Metalist “Sto Arrivando!…”. Vedremo se la trattativa andrà in porto o no, in ogni caso il brasiliano, convocato anche per il mondiale russo, non vede l’ora di approdare in Serie A come si evince dalle dichiarazione del suo agente Diego Dornelles a Revista Colorada: «Un dirigente di una squadra italiana è venuto da noi per capire se ci fossero le condizioni per trattare il giocatore. C’à la possibilità di andare avanti».