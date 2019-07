Roma, i tifosi festeggiano i 92 anni della squadra: che atmosfera! – VIDEO

Roma, i tifosi festeggiano i 92 anni della squadra giallorossa nel cuore della città: che atmosfera! – VIDEO

La Roma domani compirà 92 anni, ma i tifosi giallorossi hanno anticipato i festeggiamenti. La Curva Sud, infatti, si è riversata per le vie della Capitale, dipingendo la città di amore giallorosso.

I tifosi sono partiti dal Pantheon per arrivare, in una sfilata fatta di cori e fumogeni, fino a via degli Uffici del Vicario 35, prima storica sede del club giallorosso. L’atmosfera è da brividi.