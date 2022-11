Tensione a Roma dopo che alcuni tifosi si sono presentati sotto casa di Karsdorp dopo le parole di Mourinho

Non c’è pace per Karsdorp a Roma. Dopo le parole di Mourinho, all’esterno olandese ha vissuto alcuni momenti molto tesi con i tifosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due sere fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Per fortuna non è successo niente di grave o irreparabile, ma è la spia di una situazione molto pesante in casa giallorossa.

Non convocato per la sfida con il Torino, il giocatore in mattinata ha lasciato la Capitale con la famiglia. Rimane da capire se tornerà una volta finite le vacanze concesse dal tecnico.