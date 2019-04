Totti parla di Roma e futuro prima del match contro il Cagliari. E su Zaniolo…

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari. Il dirigente giallorosso ha confermato l’interesse della società capitolina per Conte e parlato del futuro di Zaniolo.

Ecco le sue parole: «In queste settimane se ne sta parlando tantissimo, noi abbiamo Ranieri in panchina e dobbiamo portargli rispetto fino alla fine. A fine stagione valuteremo e decideremo tutti insieme se ci sarà lui o Conte o un altro l’anno prossimo. In questo momento l’obiettivo è il quarto posto. Se ho incontrato Antonio Conte? No, ho incontrato Conte, l’avvocato della Roma, e anche il presidente del Consiglio. Il nuovo allenatore, ve lo posso assicurare, non dipende dalla qualificazione alla Champions. Conte è uno degli allenatori migliori d’Europa, è un vincente e qualunque squadra lo vorrebbe. Se ne sta parlando per la Roma, si è parlato dell’Inter e del Bayern Monaco. Se puoi avere un allenatore così forte hai la possibilità di avere un progetto per vincere. Se le cose non vanno come si era prefissato vuol dire che qualcosa da cambiare c’è. Il mister, l’attuale o quello che verrà, valuterà la rosa e deciderà. Il futuro di Zaniolo? Ha già un contratto di cinque anni, va più che bene. Vi ricordo che le cose si fanno sempre in due. Il contratto è già fatto, non è quello il problema».