Roma, Totti: «Spero la società faccia qualcosa in questi ultimi giorni»

Roma, Francesco Totti parla della sua ormai ex squadra: «Spero la società faccia di più in questi ultimi giorni di mercato»

L’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha parlato a tutto tondo ai microfoni di Radio Radio. Ecco le sue parole:

«Fonseca? Deve rimanere se stesso e non sentire cosa succede fuori. I tifosi sono dalla sua parte. Vedere la partita davanti alla tv domenica mi ha fatto pensare, riflettere. E’ una mia decisione che continuo a rispettare. Da tifoso spero che la società possa fare qualcosa in più in questi giorni che mancano in modo tale che la Roma possa competere almeno per un posto in Champions League. Se sarò allo stadio al derby? Più sì che no».