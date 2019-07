La Roma ha affrontato il Trastevere nella seconda amichevole imponendosi per 10-1. Il tabellino finale della partita

La Roma di Fonseca vince in maniera netta anche la seconda amichevole della preparazione contro il Trastevere 10-1 il risultato finale in favore dei ragazzi di Fonseca. Il tecnico, anche in questa occasione, ha alternato tutti i giocatori a sua disposizione. Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 3′ e 30′ Dzeko, 7′ Kolarov, 20′ Ünder, 21′ Antonucci, 45’+1′ Lorusso, 45’+3′ Cristante, 47′ D’Urso, 48′ Schick, 58′ Perotti, 87′ Defrel.

ROMA PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Olsen ; Karsdorp, Fazio (64′ Mancini), Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Antonucci, Florenzi; Dzeko.

ROMA SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Pau Lopez; Bouah, Fazio, Jesus, Spinazzola; Santon, Florenzi (64′ Cristante); Defrel, D’Urso, Perotti, Schick.

All. Fonseca.

TRASTEVERE: Casagrande; Marino, Tarantino, Sfano, Pastorelli, Bergamini, Lucchese, Bertoldi, Tajarol, Lorusso, De Iulis. A disp.: Tolomeo, Cornacchia, Feroci, Ponzi, Roselli, Capodaglio, Di Giuseppe, Falco, Grappasonni, Sannipoli, Marini, Panico, Pecci. All. Perrotti.

ARBITRO: Sig. Ghinelli.