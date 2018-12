Il ds della Roma Monchi ha incontrato l’agente di Kouamé per discutere di un possibile futuro in giallorosso per l’attaccante del Genoa

Il futuro potrebbe essere giallorosso per Christian Kouamé. Come riferito da Sky Sport il ds della RomaMonchi oggi ha incontrato l’agente del calciatore per parlare di una possibile trattativa per l’acquisto dell’ivoriano a fine stagione. Già Milan e Napoli hanno puntato l’attaccante classe ’97 del Genoa che ad ora è sotto contratto fino a giugno 2023. Christian Kouamé è stato acquistato dal Cittadella per 5 milioni e in appena tre mesi in Serie A è già nei pensieri dei più grandi club italiani. Il Genoa è consapevole del suo potenziale e per l’attaccante non si vuole accontentare di una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.