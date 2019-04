Roma, tre punti per sorridere: l’Europa League ora è più vicina

La Roma soffre ma espugna Marassi: vittoria fondamentale per Ranieri: l’Europa si avvicina, ma occhio alle rivali

Daniele De Rossi consegna al condottiero Claudio Ranieri tre punti preziosissimi. La Roma vince soffrendo contro un’ottima Sampdoria, allontanando momentaneamente le critiche. I giallorossi restano in corsa per un posto in Europa League, anche se l’obiettivo stagionale, la Champions, rimane difficilissimo da raggiungere.

Il tap-in del capitano è sufficiente per guadagnare tre punti cruciali contro una diretta rivale. I blucerchiati hanno messo in estrema difficoltà gli avversari, ma alla fine hanno sventolato bandiera bianca, ritirandosi virtualmente dalla corsa all’Europa.

La Roma attualmente occupa il sesto posto con 51 punti: la palla ora passa alle avversarie, che hanno una partita in meno (escluso il Torino, che segue i giallorossi a quota 49). L’Atalanta ha la possibilità di conquistare punti preziosi contro l’Inter per strappare il quarto posto al Milan. La Lazio al momento conta 48 punti, ma ha un vantaggio: deve ancora recuperare la gara contro l’Udinese, e domani dovrà confrontarsi con un avversario abbordabile come il Sassuolo. La lotta per l’Europa si accende.