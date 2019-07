Roma, ufficiale l’arrivo di Pau Lopez: i dettagli

La Roma ha finalmente annunciato l’arrivo del nuovo portiere Pau Lopez: ecco i dettagli dell’ingaggio del portiere spagnolo

Ora è ufficiale. Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Betis ha dunque ufficializzato l’arrivo del numero uno classe ’94 ai giallorossi (operazione da 23,5 milioni di euro).

Il comunicato del club spagnolo:

«Real Betis Balompié e AS Roma hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del giocatore Pau López al club italiano. Il Club ha apprezzato le prestazioni del portiere nella stagione in cui ha indossato la maglia del Betis e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale»