Roma, ultima partita di De Rossi: Buffon all’Olimpico – FOTO

Presente anche Gigi Buffon all’ultima partita di De Rossi allo Stadio Olimpico con la maglia della Roma – FOTO

Anche Gigi Buffon presente allo Stadio Olimpico per l’ultima gara di De Rossi con la Roma.

Il portiere ex Juventus, ora in forza al PSG, è stato avvistato in tribuna. I due giocatori sono ottimi amici, e hanno vinto insieme il Mondiale del 2006 con la maglia della Nazionale italiana.

Ecco la foto di Gigi Buffon tra il pubblico della Roma per l’ultima di De Rossi: