Under batte Koksal Baba a braccio di ferro e poi scappa dalla furia del nano – VIDEO

Il divertente episodio tra Under e il nano ottomano è avvenuto nell’albergo che ospitava la nazionale turca

Il nano ottomano Koksal Baba è una star del web. Meglio denominato come “Nano Ottomano” è comparso su numerosi video finiti in Internet ed è passato alla storia per le sue furenti risse con lottatori di ben altra stazza. Il nano ottomano è stato protagonista di un gustoso siparietto nel ritiro della nazionale turca che ha visto come avversario il giallorosso Cengiz Under. L’esterno della Roma ha sconfitto senza troppa fatica la webstar ma questa volta il 43enne di Trebisonda non ha digerito la sconfitta nella sfida con Ünder e lo ha rincorso tra i tavolini esterni dell’albergo che ospitava la selezione allenata da Mircea Lucescu.