Roma, Under: «Derby? Tutti vogliono vincerlo, daremo il massimo»

Roma, Under lancia la carica in vista del derby di domenica: «Tutti vogliono vincerlo, metteremo in campo le nostre forze»

Il giocatore della Roma, Cengiz Under, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del derby in programma domenica. Queste le parole del turco:

«L’importanza di questo derby è evidente per tutti a Roma, e anche per noi. Faremo del nostro meglio. Metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato. È normale che il derby acquisti tanta importanza perché sono due squadre della stessa città. La stessa cosa succede in Turchia a Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Tutti vogliono vincere il derby».