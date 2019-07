Roma, Veretout a Villa Stuart: visite mediche in corso – FOTO

La Roma ha chiuso l’accordo con la Fiorentina per Jordan Veretout. Visite mediche in corso per il centrocampista francese

Jordan Veretout è arrivato in questi istanti a Villa Stuart per le visite mediche. Trovato l’accordo tra Roma e Fiorentina, il giocatore francese sta per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

Il centrocampista lascia i viola per la Roma. Ora visite mediche in corso con il club giallorosso, poi le firme sul contratto e l’inizio della nuova esperienza.