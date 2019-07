Roma, Veretout: «Fonseca ha avuto influenza sulla mia scelta»

Roma, Veretout rilascia la sua prima intervista da giocatore giallorosso: «Fonseca ha avuto influenza, mi ha spiegato che mi voleva»

Giornata intensa quella di Jordan Veretout alla sua prima volta da giocatore della Roma. Dopo essere stato ufficializzato dal club ha anche rilasciato un’intervista all’emittente televisiva del canale giallorosso. Queste le sue dichiarazioni:

«Essere un giocatore della Roma significa moltissimo. Avrò la fortuna di condividere questa esperienza con grandi compagni di squadra, è stata una trattativa lunga ma ora sono felicissimo di essere arrivato in un grande club. Una influenza l’avuta anche il mister che mi ha chiamato e mi ha detto che questo è il club giusto per crescere. Il mister mi ha parlato, mi ha spiegato che mi voleva, che mi seguiva da tempo, che mi voleva nella sua squadra. Sta a me ricambiare questa fiducia con il lavoro sul campo dando tutto. Il campionato italiano si addice alle mie caratteristiche, mi piace».