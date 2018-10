Roma-Viktoria Plzen gol e highlights: la sintesi del match dell’Olimpico. Le azioni salienti della partita della Champions League 2018/2019 – VIDEO

Prima casalinga stagionale in Champions League per la Roma che, dopo la sconfitta rimediata al Bernabeu contro il Real Madrid, cerca di fronte al Viktoria Plzen i primi punti stagionali in Europa. Una vittoria quasi d’obbligo, visti i valori e gli equilibri del girone, per mettersi sui giusti binari verso la qualificazione agli ottavi di finale.

MARCATORI: pt 3′, 40′ pt e 45′ st Dzeko, Cengiz Under 19′ st, Kluivert 28′ st

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Under, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman, Horava, Kovaric; Krmencik. Allenatore: Pavel Vrba

Dzeko with a brace! pic.twitter.com/atgoe2HydP — God of Soccer ⚽ (@GodOf_Africa) October 2, 2018

7 goals in his last 7 Champions League matches ⚽️ Edin Dzeko loves this competition #UCL #ChampionsLeague #Roma pic.twitter.com/ZKI8LrEytm — That Stat Football (@That_Stat_) October 2, 2018

The Undertaker is back

Two assists & this goal for Cengiz Under 🐺🐺🐺#Roma pic.twitter.com/hkOvPcCh33 — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) October 2, 2018