La Roma torna alla vittoria: ora riposo e poi Europa League

La Roma torna alla vittoria in Serie A, grazie a Dzeko e a una buona prestazione dei nuovi. Ora riposo e poi testa all’Europa League

Contro il Lecce la Roma vince 1-0 grazie al solito Edin Dzeko. I giallorossi tornano dunque a vincere in Serie A dopo la caduta contro l’Atalanta e ora pensano all’Europa League, ma non prima di aver riposato un giorno. Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo.

Contro il Wolfsberger, il tecnico portoghese attuerà una serie di cambi. Rimarrà sicuramente fuori Pellegrini, che ha a che fare con una fascite plantare. Bisogna poi valutare le condizioni di Mancini e Mkhitaryan. Potrebbe giocare uno tra Juan Jesus e Fazio. Possibile riposo per Dzeko: al suo posto potrebbe essere impiegato Kalinic.