Vulpis critica Totti dopo il suo addio alla Roma. Ecco le dichiarazioni del direttore di Sport Economy sull’ex dt giallorosso

Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy, ha commentato l’addio di Totti alla Roma ai microfoni di TMW Radio.

Ecco le sue parole:«Se fossi stato in Pallotta lo avrei mandato a studiare, nessuno si sveglia e diventa un dirigenti. In altri mercati gli ex calciatori vanno a studiare, qui in Italia invece non c’è l’umiltà dello studio».