Con il gol dell’1-0 contro il Torino, il centrocampista della Roma Zaniolo diventa il più giovane della Serie A ad aver segnato più di una rete

Nicolò Zaniolo ha conquistato i tifosi della Roma con le sue prestazioni convincenti. Il precoce talento giallorosso ha trovato la seconda rete in Serie A contro il Torino. Il trequartista italiano ha rubato il posto al non brillantissimo Javier Pastore, e gode della fiducia del tecnico Eusebio Di Francesco. Il gol del momentaneo 1-0 allo Stadio Olimpico garantisce il primo posto al numero ventidue in una particolare classifica. Il classe 1999, infatti, è il giocatore più giovane del campionato ad aver segnato almeno due reti. Ora il posto da titolare non è una chimera, come non lo è nemmeno la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio score stagionale.