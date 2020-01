Le dichiarazioni rilasciate da Filippo Romagna nel post-partita di Sampdoria Sassuolo: le parole del difensore – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Antonio Parrotto) – Pari a reti bianche fra Sampdoria e Sassuolo al termine dei 90′: Filippo Romagna non ha nascosto le difficoltà della sfida.

«E’ stato un pari sofferto. Peluso? Non era d’accordo per l’espulsione», ha affermato il difensore neroverde in zona mista.