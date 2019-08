Romagnoli incredulo: «Non so come l’arbitro non ci abbia dato il rigore»

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha commentato la brutta sconfitta rimediata dalla sua squadra contro l’Udinese

Ai microfoni di MilanTv Alessio Romagnoli si sfoga ed esprime tutta la propria amarezza per la sconfitta contro l’Udinese e la direzione della gara dell’arbitro.

«Il Var doveva vedere che era mano netta. Sono episodi che cambiano la partita e fanno la differenza. Era rigore, non so come l’arbitro l’abbia vista diversamente. Il Mister è molto preparato. Il progetto richiede tempo, ne abbiamo per lavorare in settimana. Le idee arriveranno. Le 150 presenze in rossonero? Sono molto orgoglioso, è un club storico, farne parte ed esserne capitano è un orgoglio»