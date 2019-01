Juve, lifting in difesa con Romagnoli (o Manolas)

La Juventus cerca un nuovo tassello per la sua difesa. I bianconeri puntano Manolas della Roma e Romagnoli del Milan

La Juve vuole ricostruire la sua difesa ma gradualmente. Lifting in vista per i bianconeri che a fine anno saluteranno Medhi Benatia e con ogni probabilità anche Andrea Barzagli. Da valutare la posizione di Daniele Rugani, che piace alla Roma. Unici sicuri del posto Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Ai due esperti centrali, prossimi rispettivamente a compire 32 e 35 anni, verranno affiancati, almeno nei piani, altri due difensori, uno d’esperienza e un giovane talento. Todibo sembra essere sfumato ma nel mirino c’è sempre de Ligt dell’Ajax (e non solo). La Juve cerca un grande nome per rimpiazzare Benatia e pensa a Romagnoli del Milan e a Manolas della Roma.

Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, la Juventus penserebbe a Kostas Manolas della Roma per l’estate ma avrebbe tra le idee anche quella relativa ad Alessio Romagnoli. Il difensore e capitano del Milan è da tempo nel mirino della dirigenza bianconera ma il Milan ha sempre spento le voci di mercato. Anche Chelsea e Barcellona hanno bussato alle porte rossonero per Romagnoli ma difficilmente il Milan si priverà del suo capitano. Più ‘semplice’ arrivare a Manolas: il greco ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro e piace anche al Manchester United.